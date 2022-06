Covid, in Puglia 1205 nuovi casi e 8 decessi: tasso di positività all'11,35%

Sono 1205 i nuovi casi Covid in Puglia registrati su 10.676 nel bollettino di giovedì 2 giugno. Di questi 374 sono nel Barese, 95 nella Bat, 88 di Brindisi, 186 nel Foggiano, 253 nel Leccese, 193 nel Tarantino, 12 fuori Regione e 4 da provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta all'11,35%, in crescita rispetto a una settimana fa (10,85%). Registrati anche 8 decessi

In calo gli attualmente positivi, che arrivano a 25.822 (26.154 nell'ultimo bollettino), in calo anche i ricoveri (281, di cui 17 in terapia intensiva, contro i 283 di ieri).

Di seguito i casi registrati finora:

Provincia di Bari: 373.952

Provincia di Bat: 99.797

Provincia di Brindisi: 106.268

Provincia di Foggia: 165.632

Provincia di Lecce: 225.513

Provincia di Taranto: 152.463

Residenti fuori regione: 8.528

Provincia in definizione: 3.632