Covid, in Puglia 1840 nuovi casi e 6 decessi: tasso di positività al 16%

In Puglia sono 1840 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati su 11.217 test giornalieri effettuati per il bollettino di mercoledì 3 novembre. Nello specifico sono 587 i casi nel Barese, 81 nella Bat, 218 nel Brindisino, 157 nel Foggiano, 539 nella provincia di Lecce, 243 nel Tarantino, 16 da fuori regione e un caso in ricalcolo con provincia non definita. Il tasso generale di positività è del 16,40%. Registrati anche sei decessi legati al virus.

In calo gli attualmente positivi (13.278, contro i 13.339 di ieri) e i ricoveri (179 in totale - 12 in meno di ieri - con 9 ingressi in terapia intensiva). Sono invece 1.500.038 le persone guarite totali.

I casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 490.389

Provincia di Bat: 129.554

Provincia di Brindisi: 144.928

Provincia di Foggia: 213.407

Provincia di Lecce: 316.806

Provincia di Taranto: 206.205

Residenti fuori regione: 16.034

Provincia in definizione: 5.168

