Covid, in Puglia 6576 contagi portano il tasso di positività al 31%: ancora decessi legati al virus

Sono 6576 i nuovi casi Covid riscontrati in Puglia il primo luglio. Il bollettino della Regione Puglia vede un totale di 20829 test giornalieri effettuati, con un tasso di positività al 31,57%, in netto aumento rispetto a una settimana fa (23,62%). Registrati anche sei decessi legati al virus in Puglia. Sono 1993 i casi nella provincia barese, 568 nella Bat, 607 nel Brindisino, 848 nel Foggiano, 1635 nel Leccese, 793 nel Tarantino, 106 fuori regione e 26 in provincia in via di definizione.

Crescono gli attualmente positivi - oggi 48.737, + 1932 rispetto all'ultimo bollettino, e i ricoveri (335 in totale, contro i 328 di ieri), anche se il dato delle terapie intensive è pari a quello di ieri (14). Al momento sono 1.154.892, invece, le persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo link.

I casi totali per provincia sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 397.610

Provincia di Bat: 107.380

Provincia di Brindisi: 112.612

Provincia di Foggia: 178.377

Provincia di Lecce: 241.275

Provincia di Taranto: 161.422

Residenti fuori regione: 9.630

Provincia in definizione: 3.951