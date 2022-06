Covid, in Puglia 6557 nuovi casi e 6 decessi: tasso di positività al 24,24%

Sono 6557 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di mercoledì 29 giugno. Le positività, su un totale di 27.123 test giornalieri sono per la maggior parte nel Barese (1990), seguono poi Lecce (1505), Foggia (919), Taranto (792), Brindisi (625), Bat (623), i residenti fuori regione (93) e i casi in provincia in via di definizione (30). Numeri elevati, ma comunque con un tasso di positività in calo rispetto a sette giorni fa (oggi è al 24,24%, mentre la scorsa settimana era al 25,06%). Sono 6, invece, i decessi registrati legati al virus.

Sono 43.416 gli attualmente positivi, in crescita rispetto a ieri (39.692), mentre i ricoveri in area non critica sono 299 (+19) e 12 (+2) quelli in terapia intensiva. Sono invece 1.148.336 le persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo link.

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 393.996

Provincia di Bat: 106.344

Provincia di Brindisi: 111.488

Provincia di Foggia: 176.813

Provincia di Lecce: 238.531

Provincia di Taranto: 159.854

Residenti fuori regione: 9.436

Provincia in definizione: 3.905