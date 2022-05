In Puglia 2673 nuovi casi Covid (su 18mila test) e 8 decessi: tasso di positività al 14%

Sono 2673 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati nel bollettino di mercoledì 11 maggio su 18.478 test giornalieri. Nello specifico i nuovi contagi sono nella provincia di Bari 990, nella Bat 140, nella provincia di Brindisi 250, nella Provincia di Foggia 339, nella provincia di Lecce 564, nella Provincia di Taranto: 352. I residenti fuori regione sono 26, mentre sono 12 in provincia in definizione. Il tasso di positività è al 14,46%, in calo rispetto al 15,4% di una settimana fa. Si continuano a registrare decessi legati al virus: sono 8 nel bollettino.

In calo gli attualmente positivi, che si attestano a 91.823 (- 979) e i ricoveri, che arrivano a 533, di cui 28 in terapia intensiva (erano 547 nello scorso bollettino). Sono al momento 999.213 le persone guarite. Il bollettino completo è disponibile a questo link.

I casi totali per provincia sono:

Provincia di Bari: 361.436

Provincia di Bat: 97.530

Provincia di Brindisi: 103.076

Provincia di Foggia: 160.884

Provincia di Lecce: 217.787

Provincia di Taranto: 147.000

Residenti fuori regione: 8.199

Provincia in definizione: 3.492