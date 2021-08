Covid, in Puglia continuano a crescere i positivi: 236 nuovi casi (su 12mila tamponi), ma nessun decesso

In Puglia 236 casi positivi al Covid (su 12.668 test effettuati) nel bollettino di mercoledì 4 agosto. La provincia barese è quella dove si registra la maggioranza di tamponi positivi (98), mentre ne troviamo 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Fortunatamente, nonostante l'aumento dei casi, non è stato registrato nessun decesso. Il tasso di positività è dell'1,86% (una settimana fa, mercoledì 28 luglio, era pari all'1,3%, con 163 casi e circa 12.500 tamponi).

Crescono i pazienti guariti (247.304, rispetto ai 247.212 di ieri) e calano gli attualmente positivi (2.729, 144 meno di ieri). Sono 96 invece i ricoverati, due in più rispetto all'ultimo dato.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.468 così suddivisi:

95.980 nella Provincia di Bari;

25.930 nella Provincia di Bat;

20.188 nella Provincia di Brindisi;

45.612 nella Provincia di Foggia;

27.840 nella Provincia di Lecce;

39.873 nella Provincia di Taranto;

863 attribuiti a residenti fuori regione;

418 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.