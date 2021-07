Covid, in Puglia 41 nuovi casi su oltre seimila test e nessun decesso. Gli attualmente positivi sono 2110

Nessun nuovo decesso per Covid registrato nelle ultime 24 ore in Puglia, mentre sono 41 i casi rilevati, a fronte di 6174 test effettuati. Sono i dati riportati nel bollettino epidemilogico regionale di sabato 10 luglio. Il tasso di positività si attesta allo 0,66%, in discesa rispetto allo 0,75% di una settimana fa, sabato 3 luglio.

I nuovi casi sono dieci in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

245.003 sono i pazienti guariti (76 in più rispetto a ieri), 2.110 sono i casi attualmente positivi (26 in meno rispetto a ieri). Scendono ancora i ricoveri, che sono oggi 87, cinque in meno rispetto a ieri.