In Puglia 1123 nuovi casi Covid su oltre diecimila tamponi, 15 i decessi. Nel Barese 406 positivi e tre vittime

Su 10600 tamponi complessivamente registrati, sono 1123 i nuovi casi Covid oggi in Puglia. E' il dato del bollettino epidemiologico regionale aggiornato al 16 gennaio 2021. Quindici sono le vittime.

I nuovi positivi sono 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. I decessi sono 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Il rapporto positivi/tamponi si attesta oggi al 10,59%, in discesa rispetto al 13,57% di ieri. Il numero di pazienti guariti sale a 49.692, mentre sono complessivamente 56.003 i casi attualmente positivi. Sale di alcune unità il numero di ricoverati: oggi sono 1529, sette in più rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/0XqrY