In Puglia 90 nuovi casi Covid: nel Barese 20 contagi e nessun decesso. Attualmente positivi scendono a quota 10mila, calano ancora ricoveri

Sono 90 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su un totale di 6844 test. E' il dato del bollettino epidemiologico regionale di giovedì, 17 giugno: il tasso di positività è pari all'1,31%, inferiore rispetto al dato registrato una settimana: giovedì scorso, 10 giugno, il tasso era pari all'1,92%.

I casi registrati oggi sono 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Due i decessi riportati nel bollettino: 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

235.823 sono i pazienti guariti (886 in più rispetto a ieri), mentre gli attualmente positivi scendono sotto quota 11mila, attestandosi a 10.231. Prosegue anche la discesa dei ricoveri: oggi sono 237, quindici in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.6.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/t4l0V