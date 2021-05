In Puglia 145 casi Covid su circa 4300 test: tasso di positività al 3,3%. Ventuno i decessi

Sono 145 i nuovi casi Covid in Puglia riportati nel bollettino di lunedì 17 maggio. I test complessivamente registrati sono 4.330: il tasso di positività scende oggi al 3,35%, in netta discesa rispetto al 5,18% di ieri e a una settimana fa: lunedì 10 maggio era pari al 5,18%, con 4.769 e 247 casi.

I nuovi casi sono 23 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 52 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Tornano tuttavia a salire, rispetto a ieri, i decessi. Oggi sono 21 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Sono 202.584 i pazienti guariti: 1179 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 38mila: oggi sono 37.627. I ricoveri sono 1.223, 28 in meno rispetto a ieri.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/dvmBM