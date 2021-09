Covid, in Puglia 164 casi nelle ultime 24 ore: 57 nel Barese. Nessun decesso registrato

164 nuovi casi Covid in Puglia a fronte di 13.391 test registrati: sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di domenica, 19 settembre 2021. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,22% (domenica scorsa, 12 settembre, era pari all'1,01%).

I positivi sono 57 nel Barese, 21 nella Bat, 5 in provincia di Brindisi, 21 in provincia di Foggia, 51 nel Leccese, 6 in provincia di Taranto, uno riferito a un residente fuori regione.

Non si registrano decessi. Sono 3.298 le persone attualmente positive (67 in più rispetto a ieri), i guariti salgono a 257.139 (97 in più rispetto a ieri).

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri: sono 187 i pazienti nei reparti ordinari, 19 le persone in terapia intensiva.

Il bollettino è consultabile a questo link