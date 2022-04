Covid, in Puglia 6670 positivi e altri quindici decessi. In lieve calo il numero dei casi attivi

Sono 6.670 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte du 39.011 test effettuati. Nel bollettino di sabato 2 aprile, il tasso di positività si attesta al 17,09%, in calo rispetto a una settimana fa (sabato 26 marzo era pari al 20,92% con 7909 casi e 37811 tamponi). Registrati oggi altri 15 decessi.

I nuovi casi sono 2.204 in provincia di Bari, 452 nella Bat, 648 in provincia di Brindisi, 809 in provincia di Foggia, 1.588 nel Leccese, 885 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 63, per 21 la provincia è in corso di definizione.

Registra un lieve calo, oggi, il numero degli attualmente positivi: sono 118.105 (-755 rispetto a ieri). Sono 805.274 le persone guarite (+7410). Sostanzialmente stabili i ricoveri: sono 718 (+1 rispetto a ieri), di cui 678 (-1) in area non critica e 40 (+2) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link