In Puglia 110 nuovi casi Covid (13 in provincia di Bari) e un decesso: il tasso di positività resta sotto l'1%

I dati del bollettino di martedì 21 settembre: in lieve aumento i ricoveri, scendono gli attualmente positivi

Sono 110 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 14.436 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di martedì, 21 settembre. Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,76% (in discesa rispetto all'1,42% di una settimana fa, martedì 14 settembre).

I nuovi casi sono 13 in provincia di Bari, 15 nella Bat, dodici nel Brindisino, 19 in provincia di Foggia, 47 nel Leccese, 17 in provincia di Taranto, uno appartente a residenti fuori regione.

Si registra oggi, dopo alcuni giorni senza vittime, un nuovo decesso.

Sono 3.125 le persone attualmente positive (126 in meno rispetto a ieri), i guariti salgono a 257.481 (235 in più rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, si registra una lieve risalita: oggi sono complessivamente 218, quattro in più rispetto a ieri: i pazienti nei reparti di area non critica sono 196 (+2 rispetto a ieri), mentre quellui in terapia intensiva 22 (+ 2 rispetto a ieri).



Il bollettino è consultabile a questo link