Covid, altri 261 nuovi casi e tre vittime in Puglia. Tasso di positività intorno al 2%, ancora su i ricoveri

Il bollettino di domenica 22 agosto: circa 12.600 i test eseguiti. In ulteriore crescita i pazienti nei reparti di area non critica (+12)

Su 12626 test registrati, sono 261 i nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino epidemiologico di domenica, 22 agosto, registra anche tre nuovi decessi.

Il tasso di positività si attesta oggi al 2,07% (una settimana fa, domenica scorsa 15 agosto è stato del 1,54%, con 184 casi e 11910 tamponi).

I nuovi casi sono 46 nel Barese, 78 nella Bat, 30 in provincia di Brindisi, 31 nel Foggiano, 66 in provincia di Lecce, 5 nel Tarantino, due riferiti a residenti fuori regione, 3 la cui provincia è in corso di definizione.

Si registra oggi un'ulteriore crescita per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica (Pneumologia e Malattie infettive): sono 175, dodici in più rispetto a ieri. Scendono invece di due unità le terapie intensive (oggi sono 22). In complesso, i pazienti Covid ricoverati nella regione sono oggi 197.

Gli attualmente positivi salgono a quota 4625 (ieri erano 4505), i guariti passano a 250.178 (138 in più rispetto a ieri).

Il bollettino epidemiologico regionale di domenica 22 agosto è consultabile a questo link.