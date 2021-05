In Puglia 399 casi Covid e nove decessi. Calano ancora i ricoveri, attualmente positivi sotto quota 33mila

I dati del bollettino epidemiologico regionale di sabato 22 maggio: il tasso di positività è al 4,4%, in calo rispetto a una settimana fa. In provincia di Bari 106 contagi e una vittima

Sono 399 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 8977 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di sabato 22 maggio. Il tasso di positività si attesta oggi al 4,44%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri (4,34%) ma in calo rispetto a una settimana fa: sabato 15 maggio il tasso era del 5,68% (con 567 casi e 9984 tamponi).

I nuovi casi sono 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Cala rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi: oggi sono nove, uno in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

209.321 sono i pazienti guariti (743 in più rispetto a ieri), mentre gli attualmente positivi scendono sotto quota 33mila: oggi sono 32.794. Prosegue il calo dei ricoveri: oggi sono 963, 28 in meno rispetto a ieri.

