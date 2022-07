In Puglia 5102 casi Covid e cinque decessi: tasso di positività intorno al 20%

Sono 5.102 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 24.953 test effettuati. Nel bollettino di oggi, 23 luglio, il tasso di positività si attesta al 20,45%, in discesa rispetto al 22,9% di una settimana fa (sabato 16 luglio, i casi rilevati furono 6.408, a fronte di 27.943 tamponi). Segnalati oggi anche cinque decessi.

I positivi sono 1.527 in provincia di Bari, 389 nella Bat, 491 in provincia di Brindisi, 579 nel Foggiano, 1041 in probincia di Lecce, 921 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 130, 24 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo dei positivi attuali, oggi complessivamente 74.051 (-2856), mentre i guariti diventano 1.283.880 guariti (+ 7953).

Stabili a 16 pazienti ricoverati le terapie intensive, mentre le persone in area non critica sono complessivamente 476, due in meno rispetto a ieri, per un totale di 492 ricoveri.

