In Puglia 274 casi Covid e altri venti decessi. Tasso di positività al 4,3%

Oggi domenica 23 maggio in Puglia sono 274 i casi Covid rilevati, a fronte di 6.377 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologicio diffuso dalla Regione. Il tasso di positività si attesta al 4,3%. Si conferma il calo rispetto a una settimana fa: domenica 16 maggio era pari al 5,86% con 404 casi e 6.895 test

I positivi sono ottanta in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Risale rispetto a ieri il numero dei decessi: oggi sono venti, quattro dei quali in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

209.640 sono i pazienti guariti, 319 in più rispetto a ieri. 32.729 sono i casi attualmente positivi. Prosegue la discesas dei ricoveri: oggi sono 933, trenta in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/5q39s