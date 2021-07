Covid, in Puglia 56 nuovi casi (su quasi 4200 test) e tre decessi

Sono 56 i nuovi casi Covid scoperti nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 4189 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 26 luglio. Il tasso di positività si attesta all'1,35%, più basso rispetto a ieri (2,48%) ma in risalita rispetto a una settimana fa: lunedì scorso era dell'1,14% (con 47 casi e 4108 test).

I positivi sono 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Si registrano oggi anche dei nuovi decessi: sono tre, di cui due in provincia di Brindisi e uno in provincia di Lecce.

I pazienti guariti sono 246.567 (395 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi scendono a 1871 (342 in meno rispetto a ieri). I ricoveri passano dagli 87 di ieri agli 84 del bollettino odierno.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/ew58A