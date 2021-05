In Puglia 237 casi Covid e altri sedici decessi. Attualmente positivi sotto quota 30mila, più di mille guariti in un giorno

Sono 237 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8797 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 26 maggio. Il tasso di positività è 2,69%: una settimana fa, il 19 maggio, era pari al 4,5% con 433 casi e 9.610 test.

I nuovi casi sono 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

213.261 sono i pazienti guariti: 1179 in più rispetto a ieri. 29.675 sono i casi attualmente positivi. Ancora in sensibile discesa i ricoveri, oggi sono 809, 38 in meno rispetto a ieri.

