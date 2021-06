In Puglia 59 casi Covid: in provincia di Bari 27 positivi e due decessi. I ricoveri scendono sotto quota 150

59 nuovi casi Covid - di cui 27 in provincia di Bari - e due decessi (entrambi sempre nel Barese). Sono i dati del bollettino epidemiologico pugliese di martedì, 29 giugno. I test registrati sono 8323, con un tasso di positività che si attesta allo 0,70% (in discesa rispetto all'1,14% di martedì scorso, 22 giugno)

I nuovi casi sono 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

3.123 sono i casi attualmente positivi (349 in meno rispetto a ieri), e 243.541 i pazienti guariti (406 in più rispetto a un giorno fa). Scendono di undici unità i ricoveri: oggi sono 146.