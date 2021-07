Covid, in Puglia nessun nuovo decesso e 47 positivi: solo quattro casi in provincia di Bari

Nessun decesso Covid nelle ultime 24 ore in Puglia: la tendenza favorevole degli ultimi giorni trova conferma nel bollettino di sabato, 3 luglio. I nuovi casi rilevati sono in tutto 47, a fronte di 6269 test registrati. Il tasso di positività è pari allo 0,75%, in discesa rispetto a sabato scorso (il 26 giugno era dello 0,9%).

I nuovi positivi sono 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

244.165 sono i pazienti guariti. Prosegue la discesa dei casi attualmente positivi, oggi 2.664, e dei ricoveri, oggi 123.

