In Puglia 1.092 nuovi casi Covid e 2 decessi nelle ultime 24 ore, continua il calo dei ricoveri

Sono 1.092 i nuovi casi Covid individuati in Puglia nelle ultime 24 ore. Il bollettino epidemiologico regionale odierno segnala un tasso di positività, calcolato su 10.991 test giornalieri, si attesta al 9,93%, in netto calo rispetto al 14,34% di 7 giorni fa. Si registrano, purtroppo, anche 2 decessi nella giornata di ieri.

In particolare si segnalano 293 nuovi casi nella provincia di Bari, 289 nelle Leccese 143 nel Foggiano, 136 nella provincia di Taranto, 126 nel Brindisino, 66 nella Bat, 34 residenti fuori regione. Per 5 casi sono ancora in corso le procedure per definire la provincia.

Scendono a 18.484 gli attualmente positivi (-620 rispetto a ieri), 186 i ricoverati in area non critica (-18) e 7 in terapia intensiva (-3). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1710. Il bollettino completo è consultabile a questo link.