In Puglia 142 casi Covid su meno di 3800 test. Nel Barese 22 contagi e nessun decesso

Sono 142 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, su un totale di 3755 test registrati. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 31 maggio. Risale rispetto agli ultimi giorni il numero di contagi quotidiani: il tasso di positività si attesta oggi intorno al 3,8%. Lunedì scorso, in un contesto settimanale simile, il tasso era pari all'1,72, con 4120 test e 71 casi positivi.

I nuovi contagi sono 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi, nessuno dei quali nel Barese: 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

218.993 sono i pazienti guariti (895 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono pari a 24.924 (759 in meno rispetto a ieri). Scendono ancora i ricoveri: oggi sono 585, cinquanta in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/eripa