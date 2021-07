Covid, in Puglia 25 casi (su 3710 test) e due decessi: tasso di positività allo 0,7%

Sono 25 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 3.710 test. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di domenica 4 luglio. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%, confermandosi in discesa rispetto a una settimana fa (domenica 27 giugno era allo 0,84%).

I positivi sono 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Rispetto ai giorni scorsi, tornano a registrarsi decessi: due le vittime riportate dal bollettino, una in provincia di Bari e una in provincia di Brindisi.

244.192 sono i pazienti guariti (27 in più rispetto a ieri). Lieve calo degli attualmente positivi (oggi sono 2260, quattro in meno rispetto a ieri). Prosegue anche la discesa dei ricoveri: oggi sono 118, cinque in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/54PpQ