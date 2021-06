In Puglia 139 casi Covid e tre decessi: nel Barese 18 contagi e nessuna vittima. Gli attualmente positivi sono meno di 19mila

I dati del bollettino epidemiologico regionale: tasso di positività intorno al 2,9%. Ancora in discesa i ricoveri, oggi sono 444 (dodici in meno rispetto a ieri)

Sono 139 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 4699 test. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale di domenica 6 giugno. Il tasso di positività è pari al 2,96% (ieri era pari al 2,23%, domenica 30 maggio, in un contesto simile per arco settimanale, 1,67%).

I nuovi casi sono 18 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati tre decessi: 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti salgono oggi a 226.011: sono 511 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi scendono ancora, attestandosi a 18830 (376 in meno rispetto a ieri). Costante il calo dei ricoveri: oggi sono 444, dodici in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.382 così suddivisi: 94.711 nella Provincia di Bari; 25.385 nella Provincia di Bat; 19.434 nella Provincia di Brindisi; 44.905 nella Provincia di Foggia; 26.653 nella Provincia di Lecce; 39.131 nella Provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

Il bollettino di oggi è consultabile a questo link