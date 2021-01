In Puglia 657 nuovi positivi Covid su oltre 3mila tamponi. Ventuno decessi, calano ancora i ricoveri

Sono 657 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il Bollettino regionale del 7 gennaio 2021. Molto basso il numero dei test, 3176, a causa del festivo di ieri legato all'Epifania, circostanza che fa salire (come spesso accade nei giorni 'rossi), il rapporto tamponi-positivi.

Si segnalano 170 nuovi casi in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 50 nella Bat, 137 in provincia di Foggia, 81 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. 5 di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 21 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test.

Ad oggi sono 41.468 i pazienti guariti, mentre 53.541 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati salgono a 1544, in discesa di 9 unità rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 97.603, così suddivisi: 37.704 nella provincia di Bari, 11.130 nella Bat, 7.148 nella provincia di Brindisi, 21.263 nella provincia di Foggia, 7.688 nella provincia di Lecce, 12.040 nella provincia di Taranto, 538 attribuiti a residenti fuori regione, 92 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.