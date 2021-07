Covid, in provincia di Bari sette casi e nessun decesso. In Puglia 49 nuovi positivi, i ricoveri sono meno di 100

Sono 49 i nuovi casi Cocvid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 5770 test. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 7 luglio. Il tasso di positività è pari allo 0,85% (mercoledì scorso, 30 giugno, era pari allo 0,48%, con 35 casi e 7.213 test).

I nuovi casi sono sette in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Lecce.

244.488 sono i pazienti guariti, 2.485 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri scendono sotto quota cento: le persone ancora in ospedale sono oggi 96.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/jraDl