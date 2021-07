In Puglia 44 casi Covid e due decessi: nove positivi e una vittima in provincia di Bari

Sono 44 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 5.875 test registrati. E' il dato contenuto nel bollettino epidemmiologico di venerdì, 9 luglio.

Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,75%, sostanziamente stabile rispetto a una settimana fa (venerdì scorso, 2 luglio, era pari allo 0,72%)

I nuovi casi sono nove in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

244.936 sono i pazienti guariti (247 oggi), 2.136 sono i casi attualmente positivi. Passanno da 93 a 92 i ricoverati.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/fEMhO

--