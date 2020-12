Bollettino Covid, in Puglia 1659 nuovi casi: 14 decessi nel Barese

In Puglia sono 1659 i nuovi casi di Covid-19: è quanto si legge nel bollettino regionale del primo dicembre (su 9820 test), che vede la maggioranza dei contagi nel Barese, con 577 casi attestati. Per quanto riguarda le altre province, sono 567 i nuovi contagi nel Foggiano, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia Bat, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Nel Barese sono stati registrati anche 14 dei 34 decessi odierni. Gli altri sono nella Bat (2), nel Foggiano (7), nel Leccese (5) e nel Tarantino (6). Sono 14.696 i pazienti guariti (14.095 ieri) e 39.766 i casi attualmente positivi (con un balzo di 1004).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi:

21.416 nella Provincia di Bari;

6.362 nella Provincia di Bat;

3.915 nella Provincia di Brindisi;

13.156 nella Provincia di Foggia;

4.197 nella Provincia di Lecce;

6.567 nella Provincia di Taranto;

364 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.