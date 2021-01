Bollettino Covid, 1162 nuovi contagi e 24 decessi in Puglia: calo dei ricoveri

In Puglia 1162 nuovi casi Covid: sono i risultati degli 8.510 test effettuati per il bollettino del 10 gennaio. Sono 503 i nuovi contagi nel Barese, 100 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Nel Barese si registrano 5 dei 24 decessi odierni. Per le altre province troviamo invece 10 decessi nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia e uno in provincia di Taranto. Crescono i pazienti guariti (43.662 oggi, contro i 43.068 di ieri) e gli attualmente positivi, che raggiungono i 55.279 (54.735 nell'ultimo bollettino). Dopo la risalita di ieri, tornano a scendere i ricoveri legati al virus: 1540, 11 meno dell'ultimo bollettino.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 101.613, così suddivisi:

39.101 nella Provincia di Bari;

11.539 nella Provincia di Bat;

7.497 nella Provincia di Brindisi;

21.999 nella Provincia di Foggia;

8.128 nella Provincia di Lecce;

12.690 nella Provincia di Taranto;

560 attribuiti a residenti fuori regione;

99 provincia di residenza non nota.