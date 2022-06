Bollettino Covid, in Puglia 1131 nuovi casi e 2 decessi: tasso di positività sfiora il 13%

Sono 1131 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di domenica 12 giugno. Il dato è calcolato su un totale di 8738 test giornalieri effettuati, che porta così a 12,94 il tasso di positività registrato, in crescita rispetto al 9.28% di una settimana fa. Nello specifico sono 377 i casi nel Barese, 107 nella Bat, 76 nella provincia di Brindisi, 203 nel Foggiano, 206 nel Leccese, 141 nel Tarantino, 19 fuori regione e 2 in provincia da definire. Ci sono inoltre 2 decessi legati al virus in Puglia.

Sono 18.970 le persone attualmente positive (+119) e 252 i ricoverati (+8), di cui 242 in area non critica e 10 in terapia intensiva (in quest'ultimo caso c'è stato un calo di 3 ingressi dallo scorso bollettino). I casi totali raggiungono così il numero di 1.147.883, così distribuiti:

Provincia di Bari: 377.920

Provincia di Bat: 100.861

Provincia di Brindisi: 107.101

Provincia di Foggia: 167.882

Provincia di Lecce: 227.861

Provincia di Taranto: 153.868

Residenti fuori regione: 8.698

Provincia in definizione: 3.692

Il bollettino completo è disponibile a questo link