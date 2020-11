Covid in Puglia, 1434 nuovi casi (su quasi 9mila test): è record di decessi

Sono 1434 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia: i dati registrati nel bollettino del 12 novembre sono basati su 8936 test. Ben 679 i casi nel Barese, che rimane la provincia più colpita, oltre a 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione.

Alto anche il numero di decessi legati al virus: 39, di cui 10 nel Barese, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce e 4 in provincia di Taranto. Sono 8252 i pazienti guariti (ieri erano 8013) e 21255 gli attualmente positivi (18886 quelli dello scorso bollettino).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 30.442, così suddivisi:

12.317 nella Provincia di Bari;

3.257 nella Provincia di Bat;

2.122 nella Provincia di Brindisi;

7.127 nella Provincia di Foggia;

2.243 nella Provincia di Lecce;

3.146 nella Provincia di Taranto;

229 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.