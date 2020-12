Covid, in Puglia 1073 casi (su oltre 10mila tamponi): alto numero di decessi, ma scendono ancora gli attualmente positivi

In Puglia 1073 nuovi casi di Covid: è il risultato dei 10.728 test effettuati per il bollettino regionale del 17 dicembre. Maggioranza dei contagi nel Barese, dove se ne registrano 523, mentre nelle altre province troviamo 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ben 43 i decessi odierni: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Salgono a 22.396 i pazienti guariti - contro i 21.132 di ieri - e diminuiscono ancora gli attualmente positivi: oggi sono 52.616 (52.850 nello scorso bollettino). Sono 1653 i ricoveri, 30 in meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 77.112, così suddivisi:

29.624 nella Provincia di Bari;

8.981 nella Provincia di Bat;

5.689 nella Provincia di Brindisi;

17.042 nella Provincia di Foggia;

6.115 nella Provincia di Lecce;

9.144 nella Provincia di Taranto;

457 attribuiti a residenti fuori regione;

60 provincia di residenza non nota.