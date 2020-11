Bollettino Covid, in Puglia 1368 contagi (su oltre 10mila test): ancora decessi nel Barese

In Puglia 1368 nuovi casi Covid: è il risultato di 10.265 testi effettuati per il bollettino regionale del 18 novembre. A fare da padrona per numero di casi è ancora una volta la provincia barese, con 612 positivi. Nelle altre province invece troviamo 145 casi in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione e 3 da provincia di residenza non nota.

Nel Barese si registrano anche 7 dei 28 decessi odierni. Gli altri appartengono al Foggiano (14), al Leccese (5), a Brindisino e alla Bat (due casi in totale). Attualmente sono 9385 i pazienti guariti (333 più di ieri) e 27614 gli attualmente positivi (erano 26607 nell'ultimo bollettino), di cui 1518 i ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale così a 38.084, così suddivisi:

14.948 nella Provincia di Bari;

4.221 nella Provincia di Bat;

2.636 nella Provincia di Brindisi;

8.877 nella Provincia di Foggia;

2.863 nella Provincia di Lecce;

4.260 nella Provincia di Taranto;

276 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.