Bollettino Covid, in Puglia 1275 nuovi casi (su 11mila tamponi): calano attualmente positivi e ricoveri

Sono 1275 i nuovi casi Covid in Puglia: i dati del bollettino del 21 gennaio sono registrati su 11.524 tamponi effettuati a livello regionale. Nel Barese ancora la maggioranza dei casi, con 478 positivi, mentre se ne registrano 63 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia Bat, 294 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato invece riclassificato e attribuito.

Nel Barese sono stati identificati 12 dei dei 26 decessi odierni. Nelle altre province ne troviamo 3 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce e 6 in provincia di Taranto. Crescono i pazienti guariti - 55.388 contro i 53.822 di ieri - mentre calano gli attualmente positivi (54.784 oggi, mentre nell'ultimo bollettino se ne sono registrati 55.101). Lieve calo anche per i ricoveri: sono 1497, un meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 113.115, così suddivisi:

43.371 nella Provincia di Bari;

12.760 nella Provincia di Bat;

8.179 nella Provincia di Brindisi;

24.144 nella Provincia di Foggia;

9.191 nella Provincia di Lecce;

14.800 nella Provincia di Taranto;

567 attribuiti a residenti fuori regione;

103 provincia di residenza non nota.