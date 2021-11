Covid, in Puglia 118 nuovi casi Covid (su 18mila test): tasso di positività al 0,65%

Sono 118 i casi Covid registrati in Puglia (su 18.106 test effettuati) registrati nel bollettino di domenica 21 novembre. Di questi, 34 sono in provincia di Bari, 4 nella Bat, 8 nel Brindisino, 48 nel Foggiano, 24 nel Leccese, uno nel Tarantino, un residente fuori regione. Nessun decesso legato al virus registrato. Il tasso di positività si attesta allo 0,65%, in leggero calo rispetto a una settimana fa (0,68%).

Crescono gli attualmente positivi (3988, 42 più di ieri) ma anche i guariti, che si attestano a 266.519 (266.443 nell'ultimo bollettino). Calano invece di 8 unità i ricoverati, di cui 145 in area non critica e 16 in terapia intensiva.

I casi totali per provincia in Puglia:

Provincia di Bari: 100.759

Provincia di Bat: 28.667

Provincia di Brindisi: 22.049

Provincia di Foggia: 49.061

Provincia di Lecce: 32.718

Provincia di Taranto: 42.543

Residenti fuori regione: 1.028

Provincia in definizione: 555