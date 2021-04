In Puglia 1255 nuovi casi Covid e 33 decessi, ma calano ricoveri e attualmente positivi

Sono 1255 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia nel bollettino del 24 aprile, su 13.331 test effettuati. Di questi, 333 sono in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione e 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati anche 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Buone notizie dagli altri dati: crescono i pazienti guariti (173.251), mentre calano gli attualmente positivi (49.062 oggi) e i ricoveri (1988, contro i 2031 dello scorso bollettino).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test, con un totale dei casi positivi Covid di 227.978 così suddivisi:

88.098 nella Provincia di Bari;

22.320 nella Provincia di Bat;

16.938 nella Provincia di Brindisi;

41.272 nella Provincia di Foggia;

22.359 nella Provincia di Lecce;

35.896 nella Provincia di Taranto;

743 attribuiti a residenti fuori regione;

352 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.