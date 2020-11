Covid in Puglia, 1567 nuovi casi (su oltre 9700 tamponi): è record di decessi

In Puglia 1567 nuovi casi di Covid: è quanto attestato nel bollettino odierno, del 24 novembre, basato sui risultati di 9770 test. La maggioranza dei nuovi contagi è ancora nel Barese, dove si registrano 537 positivi, mentre nelle altre province troviamo 162 casi in provincia di Brindisi, 199 nella Bat, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione e 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono 1690 i ricoverati in ospedale. Nel bollettino si parla anche di 52 nuovi decessi, un record per la Puglia: di questi 13 sono in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Il numero dei pazienti guariti sale a 11.823 (erano 11.288 ieri), mentre il numero dei casi positivi si attesta a 32.959 (31.979 nell'ultimo bollettino).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 46.054 così suddivisi:

17.833 nella Provincia di Bari;

5.219 nella Provincia di Bat;

3.223 nella Provincia di Brindisi;

10.743 nella Provincia di Foggia;

3.513 nella Provincia di Lecce;

5.201 nella Provincia di Taranto;

316 attribuiti a residenti fuori regione;

6 provincia di residenza non nota.