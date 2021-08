Picco di contagi Covid in Puglia: 360 nuovi casi (su oltre 17mila tamponi) e un decesso. Ricoveri ancora in crescita

Picco di casi Covid in Puglia nella giornata di sabato 7 agosto: sono 360 i nuovi contagi registrati nel bollettino odierno, su un totale di 17.440 test effettuati. Di questi 63 sono in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Anche oggi è stato registrato un decesso, nella provincia di Brindisi.

Crescono i pazienti guariti (247.615 contro i 247.483 dello scorso bollettino) e gli attualmente positivi (3260, 227 in più). In aumento anche i ricoveri, con 13 casi registrati in più (114). Il tasso di positività registrato è di 2,06

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:

96.148 nella Provincia di Bari;

26.071 nella Provincia di Bat;

20.289 nella Provincia di Brindisi;

45.718 nella Provincia di Foggia;

39.946 nella Provincia di Taranto;

874 attribuiti a residenti fuori regione

423 casi provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.