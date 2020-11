Coronavirus, in Puglia 730 nuovi casi ma cala il numero di tamponi: nel Barese sette decessi

Si attestano su 730 oggi i nuovi casi di Covid in Puglia. Il bollettino regionale del 9 novembre vede la maggioranza dei nuovi contagi nel Barese, su un totale di 4103 test per l'infezione da Coronavirus (in calo rispetto a ieri, quando i tamponi registrati sono stati 6.723). Nelle altre province vediamo 62 casi in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto e 4 casi di residenti fuori regione.

Nel Barese vengono registrati anche tutti i decessi (7) odierni. Sono 7.774 sono i pazienti guariti (97 più di ieri) e 17.813 gli attualmente positivi (626 più di ieri). Sono 84, invece, i nuovi ricoveri in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 28.431, così suddivisi:

10.382 nella Provincia di Bari;

2.939 nella Provincia di Bat;

1.905 nella Provincia di Brindisi;

6.388 nella Provincia di Foggia;

1.953 nella Provincia di Lecce;

2.679 nella Provincia di Taranto;

185 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.