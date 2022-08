Covid, in Puglia 1114 casi e cinque decessi. In discesa tasso di positività e ricoveri

1.114 casi Covid su 7.773 test giornalieri, per un tasso di positività pari al 14,33% (in discesa rispetto al 19,15% di una settimana fa, con 1.468 casi e 7.667 tamponi). Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di oggi, 1 agosto: segnalati anche cinque decessi.

I positivi sono 293 in provincia di Bari, 90 nella Bat, 108 nel Brindisino, 123 in provincia di Foggia, 297 nel Leccese, 168 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 32, tre quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi sono oggi 55.376 (+149), i guariti 1.334.958 (+ 960). In calo anche i ricoveri totali, oggi complessivamente 482 (-19), di cui 466 (-20) in area non critica e 16 (+1) in terapia intensiva.

