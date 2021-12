In Puglia tre decessi e 367 casi Covid: in provincia di Bari sono 105. Risale il tasso di positività

Sono 367 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Rispetto ai giorni scorsi, risulta dunque oggi più alto il numero di contagi giornalieri, con una conseguente risalita del rapporto positivi/tamponi: su un totale di 22089 test eseguiti, il tasso di positività si attesta oggi all'1,66% (una settimana fa era pari all'1,2%).

Si registrano anche tre decessi. A far rilevare oggi il maggior numero di contagi è la provincia di Bari: sono 105. Gli altri casi riguardano la provincia di Foggia (98), la Bat 13, la provincia di Brindisi 54, il Leccese 40, il Tarantino 58.

Il numero dei ricoverati non registra variazioni importanti, scendendo di due unità rispetto a ieri. Il totale delle persone in ospedale è di 155, di cui 134 nei reparti ordinari (-2) e 21 in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi sono 4.118 (+2), mentre i guariti salgono a 268.747 (+362).

