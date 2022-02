In Puglia 8.595 casi Covid nelle ultime 24 ore: nel Barese 2504 positivi, altri 18 decessi registrati

Sono 8.595, a fronte 75.994 test registrati, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di martedì, 1 febbraio, il tasso di positività si attesta all'11,31% (una settimana fa era del 13,39%, con 12.751 casi e 95.198 test). Si segnalano oggi altri 18 decessi.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei casi per provincia, i positivi rilevati sono 2.504 nel Barese, 769 nella Bat, in provincia di Brindisi 838, nel Foggiano 1.284, e ancora in provincia di Lecce 1.925, in provincia di Taranto 1.146. Settantadue casi sono attribuiti a residenti fuori regione, mentre per 57 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi: oggi 130.631 (-6404 rispetto a ieri). Crescono parallelamente le guarigioni, nel bollettino odierno si attestano a 473.040 (+ 14.981 rispetto a ieri)

Scendono ancora oggi i ricoveri, sono 777 (dieci in meno rispetto a ieri), di cui 715 (-13) persone ricoverate in area non critica e 62 (+3) in terapia intensiva.

