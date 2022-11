Covid, in Puglia 1757 casi e due decessi: tasso di positività al 16%

Sono 1757, su 10928 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, 1 novembre, si attesta al 16,07%. Segnalati anche due decessi.

I positivi sono 538 in provincia di Bari, 108 nella Bat, 243 in provincia di Brindisi, 156 nel Foggiano, 481 nel Leccese, 212 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 14, per altri 5 la provincia è in corso di definizione.

Scendono complessivamente a 13.356 le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.495.671. Sono in totale 191 le persone ricoverate (due in meno rispetto a ieri), di cui 180 in area non critica e 11 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link