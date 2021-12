Covid, in Puglia altri 387 casi (su oltre 24mila tamponi): ancora sette decessi registrati

Sono 387 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di un numero oggi molto elevato di test, pari a 24.563. Nel bollettino epidemiologico regionale di venerdì, 10 dicembre, il tasso di positività si attesta all'1,57% (in risalita rispetto all'1,34% di una settimana fa). Sono oggi segnalati altri sette decessi.

Le province di Bari e Foggia continuano a far registrate il maggior numero di nuovi positivi: rispettivamente 83 e 129. Gli altri casi sono 80 nel Leccese, 48 in provincia di Taranto, 27 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 27 nel Brindisino. Un caso è riferito a un residente fuori regione, mentre per 5 la provincia è in corso di definizione.

La quota di attualmente positivi sfiora i cinquemila: 4.944 per la precisione, 58 in più rispetto a ieri. I guariti salgono a 270.741 (+322).

Sul fronte dei ricoveri, si registra una discesa di quelli nei reparti ordinari (oggi sono 129, sette in meno rispetto a ieri), mentre resta invariato a 18 il numero delle persone in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link