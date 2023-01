In Puglia 1939 casi Covid e nove decessi: tasso di positività al 17,5%

Sono 1939, su 11063 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, martedì 10 gennaio, il tasso di positività si attesta al 17,52%. Registrati anche nove decessi.

I positivi sono 719 in provincia di Bari, 113 nella Bat, 176 nel Brindisino, 272 in provincia di Foggia, 398 nel Leccese, 236 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 26, un caso è stato riattribuito e assegnato a un'altra provincia.

Le persone attualmente positive sono in tutto 18.619, mentre i guariti diventano 1.582.614. I ricoveri sono in totale 268, di cui 254 nei reparti di area non critica e 14 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link