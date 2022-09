In Puglia 787 casi Covid e quattro decessi. Gli attualmente positivi sono meno di 12mila

Sono 787, su 8.159 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, sabato 10 settembre, il tassso di positività si attesta al 9,64% (una settimana fa era del 9,93%, con 1.092 casi e 10.991 tamponi). Nel bollettino odierno sono segnalati anche quattro decessi.

Nel Barese i positivi sono 241, 42 nella Bat, 67 nel Brindisino, 78 in provincia di Foggia, 235 nel Leccese, 102 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 19, tre quelli per i quali la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi scendono sotto quota 12mila: sono 11.682 per la precisione, 342 in meno rispetto a ieri. I guariti salgono invece a 1.441.255 (+ 1.125 rispetto a ieri)

I ricoveri totali sono 180 (sei in più rispetto a ieri): ad aumentare sono i pazienti in area non critica, oggi pari a 172, mentre restano stabili a 8 le terapie intensive.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link