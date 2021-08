Covid, in Puglia due vittime e altri 306 casi nelle ultime 24 ore: 78 nel Barese

I dati del bollettino di mercoledì 11 agosto. Il tasso di positività si attesta al 2,25%. Sono 22 le persone in terapia intensiva

Sono 306, a fronte di 13.585 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, come emerge dal bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 11 agosto. Il tasso di positività si attesta oggi al 2,25% (una settimana fa, mercoledì 4 agosto, era pari all'1,86%).

Sono segnalati anche due decessi.

I nuovi casi sono 78, 65 nella Bat, 40 nel Brindisino, 28 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 14 nel Tarantino, cinque di residenti fuori regione e altrettanti la cui provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive nella regione sono 3.759. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nel bollettino sono segnalati 123 ricoverati e 22 persone in Terapia intensiva. I guariti salgono complessivamente 248.086.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link