In Puglia 2.092 casi Covid e tre decessi: gli attuali positivi scendono a circa 41mila

Sono 2.092 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 12.085 test, per un tasso di positività pari al 17,31%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di giovedì 11 agosto. Il rapporto positivi/ tamponi risulta in discesa rispetto a una settimana fa (giovedì scorso era del 18,85%, con 3.047 casi e 16.167 test). Segnalati oggi anche tre decessi.

I nuovi positivi sono 531 in provincia di Bari, 125 nella Bat, 230 nel Brindisino, 226 in provincia di Foggia, 564 nel Leccese, 334 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 75, per sette la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi scendono a 41.130 (- 1042), mentre i guariti diventano 1.375.923 guariti (+ 3131). I ricoveri aumentano di due unità, diventando complessivamente 421 (+2), di cui 404 (+1) in area non critica e 17 (+1) in terapia intensiva.

