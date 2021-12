In Puglia 463 nuovi casi Covid: 147 nel Barese. Attualmente positivi sopra quota cinquemila, i ricoveri sono 145

Supera nuovamente quota 400 il numero dei nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, sabato 11 dicembre, i nuovi casi sono 463, a fronte di 21.444 test registrati. Il tasso di positività si attesta dunque al 2,1% (in risalita rispetto all'1,57% di una settimana fa).

Si registra oggi anche un decesso. A far registrare il maggior numero di nuovi positivi è ancora una volta la provincia di Bari: sono 147. Segue la provincia di Foggia con 85 casi, Brindisi con 75, Lecce con 64. Nella Bat i nuovi casi sono 43, nel Tarantino 55.

Le persone attualmente positive diventano oggi 5.153 (209 in più rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 270.994 (253 in più rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, si registra comunque un'ulteriore, seppur lieve, discesa: oggi sono 145, due in meno rispetto a ieri, di cui 127 persone ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

